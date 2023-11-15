«Уильямс» показал специальную ливрею в стиле казино для Гран-при Лас-Вегаса

В преддверии Гран-при Лас-Вегаса, которое пройдёт с 17 по 19 ноября, команда «Уильямс» представила специальный дизайн болида для особого уикенда.

Фото: Williams F1 Team

«Ливрея вдохновлена зрелищностью Вегаса, и выделяет знак «Добро пожаловать в сказочный Лас-Вегас» вместе с огнями, которые оживляли пустыню на протяжении всей её истории. Подсвеченная надпись «Уильямс» на крышке двигателя и торцевых пластинах заднего антикрыла — это дань уважением культовому Neon Boneyard, олицетворяющему энергию Вегаса.

Фото: Williams F1 Team

Как для полследней домашней гонки сезона для Логана Сарджента, эта ливрея отмечает американские связи «Уильямса» и азарт гонок в Вегасе, которые впервые будут проведены под светом прожекторов», — сообщается в пресс-релизе команды «Уильямс».