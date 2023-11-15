Макс Ферстаппен обозначил сложности Гран-при Лас-Вегаса

Трёхкратный чемпион Формулы-1 пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем участии в Гран-при Лас-Вегаса. Он состоится с 17 по 19 ноября и будет предпоследним этапом сезона.

«Здорово быть здесь, в Лас-Вегасе, на предпоследней гонке сезона. Конечно, никто не знает, чего ожидать от этой гонки. Но мы намерены подойти к ней так же, как к любому другому уикенду. Разумеется, мы не обладаем историческими данными для просмотра и сравнения, так что нам будет чему поучиться. Ночью на трассе ожидается очень низкая температура, поэтому будет интересно узнать, как RB19 поведёт себя в таких условиях. Я также с нетерпением жду гонки по стрипу, это будет действительно круто», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».