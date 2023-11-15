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Серхио Перес назвал цель на Гран-при Лас-Вегаса

Серхио Перес назвал цель на Гран-при Лас-Вегаса
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес дал комментарий по поводу предстоящего Гран-при Лас-Вегаса.

«В Вегасе будет сумасшедшая гонка! Уже сейчас видно, что весь город захвачен Формулой-1, и это будет очень уникальная гонка по улицам Вегаса. Я уже почувствовал это, когда в прошлом году команда провела здесь гонку на RB7, и было странно ехать по Лас-Вегас-Стрип на машине Формулы-1.

Лас-Вегас также поставит перед нами некоторые задачи: трасса будет холодной и машина будет работать не так, как обычно, из-за температуры. Но это то, что нам всем нужно преодолеть, и мы всей командой усердно работаем за кулисами над настройками и подготовкой, необходимыми для успешного проведения уикенда. Для себя я хочу закрепиться на втором месте в чемпионате — это было бы очень хорошо!» — приводит слова Переса пресс-служба команды.

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