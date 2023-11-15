Карлос Сайнс разбил кубок за победу в турнире по гольфу

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс разбил кубок, который ему достался за победу в турнире по гольфу. Карлос принимал участие в Кубке Netflix, который был проведён впервые. Проходили соревнования в Лас-Вегасе (США), где с 17 по 19 ноября состоится одноимённый Гран-при.

Сайнс выступал вместе с известным игроком в гольф Джастином Томасом. Их соперниками были другие гольфисты, объединившиеся с пилотами Формулы-1. Во время празднования Карлос выронил трофей из рук, из-за чего он разбился на две части.

Карлос Сайнс разбил кубок за победу в гольф-турнире:

Отметим, что, помимо кубка, в качестве приза Сайнсу и Томасу достались чёрно-белые клетчатые куртки.

Напомним, в конце июля Ландо Норрис из «Макларена» разбил трофей Макса Ферстаппена («Ред Булл»), завоёванный им по итогам Гран-при Венгрии.