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Ландо Норрис уклончиво ответил на вопрос про переход в «Ред Булл»

Ландо Норрис уклончиво ответил на вопрос про переход в «Ред Булл»
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос про возможность перехода в «Ред Булл».

«Приму ли предложение «Ред Булл»? Без комментариев. Я пропущу этот вопрос», — приводит слова Норриса Nextgen-Auto со ссылкой на DAZN.

В настоящий момент Норрис занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 195 очков. Лидирует гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (524 очка), досрочно завоевавший чемпионство в нынешнем сезоне. Другой пилот «Макларена», Оскар Пиастри, занимает восьмое место. На его счету 87 баллов.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

Ранее «Макларен» представил специальную ливрею к Гран-при Лас-Вегаса. Предпоследний этап этого сезона Формулы-1 состоится с 17 по 19 ноября.

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