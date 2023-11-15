Ландо Норрис уклончиво ответил на вопрос про переход в «Ред Булл»

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос про возможность перехода в «Ред Булл».

«Приму ли предложение «Ред Булл»? Без комментариев. Я пропущу этот вопрос», — приводит слова Норриса Nextgen-Auto со ссылкой на DAZN.

В настоящий момент Норрис занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 195 очков. Лидирует гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (524 очка), досрочно завоевавший чемпионство в нынешнем сезоне. Другой пилот «Макларена», Оскар Пиастри, занимает восьмое место. На его счету 87 баллов.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

Ранее «Макларен» представил специальную ливрею к Гран-при Лас-Вегаса. Предпоследний этап этого сезона Формулы-1 состоится с 17 по 19 ноября.