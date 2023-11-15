«Я просто не понимаю». Хэмилтон рассказал, что его сбивает с толку перед ГП Лас-Вегаса

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о предстоящем участии в Гран-при Лас-Вегаса. Этап состоится с 17 по 19 ноября и будет предпоследним в этом сезоне «Королевских гонок».

«Я просто не понимаю, как мы будем передвигаться по этому месту. Я не знаю, как мы доберёмся от трассы до отеля! Это такое компактное место, где будет такое количество людей! Но я думаю, что это будет потрясающий опыт. Я думаю, что лучше всего просто подойти к делу, не имея никаких заранее определённых представлений о том, на что это будет похоже. Нужно будет просто принять ситуацию. Когда я буду ехать под этими огнями, то буду чувствовать себя так, словно нахожусь в фильме о казино. Это будет круто!» — сказал Хэмилтон на канале Sky Sports F1 в YouTube.