Вольф отреагировал на слова Хэмилтона о доминировании «Ред Булл» в течение следующих лет

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос о доминировании «Ред Булл» в Формуле-1.

«Слова Хэмилтона, что «Ред Булл» будут доминировать в течение следующих нескольких лет? Знаете, было пятилетнее доминирование «Феррари», затем у нас был короткий период «Ред Булл», после чего восемь раз подряд побеждали мы. Теперь Кубок конструкторов во второй раз достаётся «Ред Булл», и они же выигрывают третье чемпионство в зачёте пилотов. Мы делаем всё возможное, пытаясь создать машину, которая была бы настолько хороша, насколько это возможно. Следующий цикл изменения правил произойдёт в 2026 году, но мы должны изменить ситуацию до этого», — сказал Вольф на канале Bloomberg Television в YouTube.

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