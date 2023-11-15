Никита Мазепин объявил о возвращении в Азиатскую серию Ле-Ман

Экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин официально объявил, что второй сезон подряд примет участие в Азиатской серии Ле-Ман, на которую заявлена его команда 99 Racing. Первый этап ALMS пройдёт в Малайзии на трассе «Сепанг» 2–3 декабря.

«С точки зрения моих ближайших планов — я буду выступать в Азиатской серии Ле-Ман второй раз после прошлого года. В этом году чемпионат стал интереснее: гонки проходят не только в Дубае и Абу-Даби, а ещё в Малайзии. Очень давно не сидел за рулём гоночной машины на асфальте. Но надеюсь, что опыт не потеряется.

Мы будем выступать на машине «Орека» класса LMP2. К сожалению, моя подготовка проходит не так, как я хотел бы. У меня с прошлого февраля не было возможности сесть за руль машины на асфальте. С февраля я садился только за руль багги, а песок не очень похож на асфальт. Но надеюсь, что того времени, что дали организаторы на проведение тестов в декабре, окажется достаточно.

Что касается экипажа, то одним пилотом являюсь я, вторым — мой давний товарищ по Формуле «Рено» Луи Делетраз. Гонщик «бронзового» уровня пока ещё не определён», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата». Пилот пообщался с журналистами на форуме предпринимателей индустрии спорта Masters of Sport.