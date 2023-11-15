Никита Мазепин заявил, что по-прежнему не может получить шенгенскую визу

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин, выступавший за американскую команду «Хаас» в сезоне-2021, заявил, что санкции по-прежнему мешают ему получить шенгенскую визу, без которой для Мазепина нереально выступать во многих гоночных чемпионатах или просто вести переговоры с командами.

«К сожалению, международные старты того уровня и того формата, который я бы хотел видеть в списке соревнований на этот год, пока что невозможны. Мы выиграли в Суде Евросоюза, и теоретически у меня есть возможность приезжать в Европу и выступать, но фактически такой возможности нет. Я пока не могу получить Шенген, собираюсь над этим работать», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата». Пилот пообщался с журналистами на форуме предпринимателей индустрии спорта Masters of Sport.