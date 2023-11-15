ФИА отреагировала на заявку General Motors о производстве своих моторов Ф-1 с 2028 года

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем прокомментировал подачу заявки автомобильного концерна GM (General Motors) в ФИА на поставку двигателей для Формулы-1. Ранее сообщалось, что заявка была формально одобрена на 2028 год.

«Я в восторге от новости, что GM зарегистрировался в качестве поставщика силовых установок. Присутствие [в чемпионате] таких культовых американских брендов, как «Андретти» и GM, пойдёт на пользу спорту», — написал бен Сулайем на своей странице в социальных сетях.

Ожидается, что руководители «Андретти» и General Motors будут присутствовать на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса (этап пройдёт с 17 по 19 ноября).

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