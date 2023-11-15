Марко: я уже перестал искать нового Ферстаппена

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о 19-летнем немецком пилоте Оливере Гёте, который ранее стал участником молодёжной программы австрийской команды.

«Он славный парень, немец, живёт в Лондоне и Монте-Карло. Он был быстр во время тестов, и в следующем году ему предстоит проявить себя в Формуле-3. Сможет ли он сравниться с такими успешными юниорами, какими были Ферстаппен или Себастьян Феттель? Возможно. В какой-то степени он так же дерзок. Однако я уже перестал искать нового Ферстаппена. В конце концов, такого больше просто нет. Я буду счастлив, если мы найдём будущего победителя Гран-при», — приводит слова Марко oe24.at.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»: