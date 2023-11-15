Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко ответил на вопрос о давлении на Переса в оставшейся части сезона Формулы-1

Марко ответил на вопрос о давлении на Переса в оставшейся части сезона Формулы-1
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о двух оставшихся Гран-при нынешнего сезона Формулы-1, выразив уверенность, что пилот команды Серхио Перес сумеет опередить гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в общем зачёте.

«Мы хотим выиграть две оставшиеся гонки, поэтому продолжаем работать с максимальным настроем. Давление на Переса? Чеко опережает Хэмилтона на 32 очка в общем зачёте пилотов, этого должно хватить», — приводит слова Марко oe24.at.

В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 258 очков. Его главный преследователь Хэмилтон имеет 226 баллов. Лидирует товарищ Серхио по команде Макс Ферстаппен (524 очка), досрочно завоевавший чемпионство в нынешнем сезоне.

Материалы по теме
Марко: я уже перестал искать нового Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android