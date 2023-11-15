Марко ответил на вопрос о давлении на Переса в оставшейся части сезона Формулы-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о двух оставшихся Гран-при нынешнего сезона Формулы-1, выразив уверенность, что пилот команды Серхио Перес сумеет опередить гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в общем зачёте.

«Мы хотим выиграть две оставшиеся гонки, поэтому продолжаем работать с максимальным настроем. Давление на Переса? Чеко опережает Хэмилтона на 32 очка в общем зачёте пилотов, этого должно хватить», — приводит слова Марко oe24.at.

В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 258 очков. Его главный преследователь Хэмилтон имеет 226 баллов. Лидирует товарищ Серхио по команде Макс Ферстаппен (524 очка), досрочно завоевавший чемпионство в нынешнем сезоне.