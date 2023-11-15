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Вольф: до сих пор злюсь, Хэмилтон должен был выиграть восьмой титул в Формуле-1

Вольф: до сих пор злюсь, Хэмилтон должен был выиграть восьмой титул в Формуле-1
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о пилоте команды, семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне.

«Я до сих пор злюсь. Хочу, чтобы Льюис выиграл восьмой титул, потому что он должен был его получить», — приводит слова Вольфа Crash.net со ссылкой на PA Sport.

Напомним, Хэмилтон болезненно воспринял поражение от Макса Ферстаппена по итогам Гран-при Абу-Даби 2021 года. Во время гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции. В результате Макс стал чемпионом, а Льюис надолго покинул медиапространство. Сообщалось даже, что он мог уйти из Формулы-1.

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