Премиальный китайский бренд показал флагманский суперкар — его мощность свыше 1300 л. с.

Китайская компания HiPhi, входящая в состав концерна Human Horizons, представила свой новый электромобиль — HiPhi A. По заявлению создателей, новинка будет приводиться в движение тремя электромоторами, которые на пике в сумме способны выдавать порядка 1305 лошадиных сил. Такая мощность позволит HiPhi A достигать отметки в 100 км/ч за две секунды, что почти вдвое быстрее автомобиля HiPhiZ. Максимальная скорость новинки — свыше 290 км/ч.

HiPhi A Фото: HiPhi

Одна из особенностей автомобиля – подруливающие задние колёса, за счёт которых машина стала на 15% устойчивее в поворотах и на 10% эффективнее на торможении. Известно, что HiPhi A получит компактную и облегчённую батарею от WESAIL New Energy Automotive. Правда, о ёмкости аккумулятора и запасе хода машины пока не сообщается.

HiPhi A Фото: HiPhi

Компания HiPhi была создана в 2017 году как производитель премиальных электромобилей. Первым проектом марки стал электрокроссовер HiPhi X, который поступил в продажу в Китае в октябре 2020 года, а позднее появился HiPhi Z, который продвигался как электрическая альтернатива автомобилям класса GT.