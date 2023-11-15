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Вольф — о шансах Хэмилтона на восьмой титул: не сомневаюсь в нём как в пилоте

Вольф — о шансах Хэмилтона на восьмой титул: не сомневаюсь в нём как в пилоте
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не сомневается в том, что звезда команды, британский ветеран Льюис Хэмилтон станет восьмикратным чемпионом мира, если ему предоставят соответствующую машину.

«Мы живём от контракта к контракту, и важно, чтобы все поступали правильно. На данный момент я чувствую, что он способен продержаться дольше. В январе ему исполнится 39 лет. Фернандо по-прежнему силён. Пока вы заботитесь о себе, проводите наилучшую подготовку, развиваетесь, то способны продолжать.

Нам же нужно дать ему быструю машину. Я не сомневаюсь в нём как в пилоте. Вы видели в последних гонках, что его скорость и мастерство при нём. Но если под ним не будет соответствующей машины, он не сможет победить», — приводит слова Вольфа PA Sports.

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