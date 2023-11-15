Ралли «Шелковый путь» в 2024 году пройдёт по территории трёх стран

Дирекция ралли «Шелковый путь» представила маршрут гонки 2024 года. Следующее издание ралли-рейда пройдёт по территории трёх стран: России, Монголии и Китая. Общая дистанция марафона составит около 5500 километров, из которых 2500 — протяжённость скоростных спецучастков.

Ралли стартует 5 июля 2024 года в Томске, 9 июля достигнет территории Монголии, а границу с Китаем преодолеет 13 июля. Финиширует гонка 15 июля в китайском городе Хоргос.

Маршрут ралли «Шёлковый путь» 2024 года Фото: Пресс-служба ралли «Шёлковый путь»

Одной из особенностей предстоящей гонки станет разнообразие маршрута: по ходу ралли участники побывают в различных климатических зонах, включающих не только традиционные для ралли-рейдов пустыни, но также высокогорье, тайгу и зоны вечной мерзлоты.

«Создавая эту гонку, мы стремились не только найти самые интересные и красивые места регионов, по которым пройдёт маршрут ралли, но и выйти за привычные границы ралли-рейдов. Огромное историческое и культурное наследие стран оставит неизгладимое впечатление в сердцах всех участников», — отметил руководитель проекта Владимир Чагин.

Напомним, в 2023 году победу в абсолютном зачёте ралли «Шелковый путь» завоевал экипаж Андрея Рудского на внедорожнике G-Force Bars, а в категории грузовиков на первом месте расположился лидер «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.