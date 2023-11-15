Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон заявил, что удивлён борьбе «Мерседеса» за 2-е место в Кубке конструкторов

Хэмилтон заявил, что удивлён борьбе «Мерседеса» за 2-е место в Кубке конструкторов
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» и семикратный чемпион мира, звёздный британец Льюис Хэмилтон признался, что приятно удивлён текущему месту команды в чемпионате, несмотря на то что она на данный момент не может бороться за лидерство.

«Это по-прежнему не та машина, которая способна выиграть чемпионат, и даже, как по мне, не та машина, которая способна выигрывать гонки. И это то, над чем нам предстоит поработать в следующем году.

Но, так или иначе, а нам предстоит борьба за победу над «Феррари». Тот факт, что мы боремся за второе место в Кубке конструкторов, поразителен, учитывая то, где мы начинали. И я надеюсь, что у нас получится удержаться на этой позиции», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Ранее Тото Вольф высказался о шансах Хэмилтона на рекордный восьмой титул.

Материалы по теме
Вольф — о шансах Хэмилтона на восьмой титул: не сомневаюсь в нём как в пилоте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android