Хэмилтон заявил, что удивлён борьбе «Мерседеса» за 2-е место в Кубке конструкторов

Пилот «Мерседеса» и семикратный чемпион мира, звёздный британец Льюис Хэмилтон признался, что приятно удивлён текущему месту команды в чемпионате, несмотря на то что она на данный момент не может бороться за лидерство.

«Это по-прежнему не та машина, которая способна выиграть чемпионат, и даже, как по мне, не та машина, которая способна выигрывать гонки. И это то, над чем нам предстоит поработать в следующем году.

Но, так или иначе, а нам предстоит борьба за победу над «Феррари». Тот факт, что мы боремся за второе место в Кубке конструкторов, поразителен, учитывая то, где мы начинали. И я надеюсь, что у нас получится удержаться на этой позиции», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Ранее Тото Вольф высказался о шансах Хэмилтона на рекордный восьмой титул.