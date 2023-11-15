«Я наблюдал за Максом на симуляторе». Хорнер сказал, каким будет этап в Лас-Вегасе

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 17 по 19 ноября.

«Уличные гонки всегда получаются драматичными. Мы видели это и в Сингапуре, и в Азербайджане и, конечно же, в Монте-Карло. Гран-при в Лас-Вегасе обещает стать масштабным. Думаю, он станет одним из самых просматриваемых спортивных ивентов в нынешнем году. Уверен, нас ждёт большой успех.

Я наблюдал за Максом [Ферстаппеном] на симуляторе, и кажется, что трасса будет очень быстрой. Будет много возможностей для обгона, а шины будут вести себя как на льду. И это добавляет ещё одно измерение уличной трассе, которая может выжать максимум из гонщиков и команд», — сказал Хорнер в интервью Bloomberg.