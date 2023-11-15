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Вольф заявил, что намерен и дальше сокращать своё присутствие на этапах Ф-1

Вольф заявил, что намерен и дальше сокращать своё присутствие на этапах Ф-1
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что намерен планомерно уменьшать число этапов в сезоне, на которых он будет присутствовать лично, чтобы впоследствии передать руководство.

«Очевидная цель – выстроить структуру на будущее, и это моя прямая ответственность по отношению к команде. На мою голову мог упасть камень, и что бы произошло после? Именно по этой причине мне хочется, чтобы через несколько лет я присутствовал не на 24 гонках, а на 15. Но это произойдёт не скоро. Я давно вижу себя на этой должности и не могу представить, что буду заниматься чем-то другим.

В 2020 году мне было тяжело принять решение: должен ли я продолжать или вернуться в свой финансовый мир? Я устал и ментально, и физически, но затем решил, что хочу продолжить», — приводит слова Вольфа PA Sports.

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