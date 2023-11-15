Штук: было бы здорово, если бы Алонсо перешёл в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук прокомментировал слухи о возможном переходе двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо в «Ред Булл».

«Как по мне, было бы здорово, если бы Алонсо перешёл в «Ред Булл». Ведутся разговоры, он категорически отрицает их, но, возможно, здесь есть подоплёка. Если вы посмотрите на то, как выступает Алонсо, то захотите увидеть его в «Ред Булл».

Учитывая то, как Алонсо гоняется, как он борется, не совершая ошибок, я бы сказал, что он будет очень близок к Ферстаппену. Есть несколько людей, которые, я верю, будут выступать на уровне Ферстаппена, и Алонсо, без сомнений, один из них. Я считаю, что он великолепен. У него есть мотивация, ему нравится то, чем он занимается. И он достаточно опытен для того, чтобы реализовать свои умения тогда, когда это нужно. Это впечатляет», — приводит слова Штука Eurosport.