Фильм об Ф-1 с Брэдом Питтом может потерять часть отснятого материала

Голливудский кинопроект о Формуле-1 под рабочим названием «Апекс», главную роль в котором исполняет звёздный американец Брэд Питт, может лишиться части отснятого материала, сообщает издание The Sun.

По информации ресурса, часы материала, отснятые на минувших Гран-при, могут быть списаны, поскольку у проекта поменялись спонсорские соглашения, что, в свою очередь, произошло после нашумевшей забастовки в Голливуде. Сообщается также, что стоимость материала составляет десятки миллионов долларов.

«Кошмар для Брэда и команды. На год было запланировано множество ивентов, что позволило бы сократить расходы и не воссоздавать высокоскоростные и панорамные кадры. После смены спонсоров отснятый материал не существует. Брэду и Льюису обидно, поскольку они считают проект своим детищем», — сообщил собеседник агентства.