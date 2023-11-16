«Альфа Ромео» показала специальную ливрею на Гран-при Лас-Вегаса

В предстоящие выходные, с 17 по 19 ноября, в Лас-Вегасе (США) пройдёт предпоследний этап Формулы-1 сезона-2023. Как и другие команды, в «Альфа Ромео» представили специальную ливрею своих болидов, на которых будут выступать Валтерри Боттас и Гуаньюй Чжоу.

Фото: Alfa Romeo F1 Team

«Эта ливрея вдохновлена ролью Лас-Вегаса как мировой столицы развлечений, а также отдаёт дань одному из самых популярных мероприятий этого города. Болид выполнен полностью в чёрном цвете, на нём изображены игральные карты в золотистом цвете и карты червонной масти с цифрой 6 — в честь шести лет сотрудничества «Заубера» и «Альфа Ромео».

Фото: Alfa Romeo F1 Team

Особый дизайн будет распространяться на гараж команды и на одежду гонщиков: комбинезоны Валттери и Чжоу украшены золотистыми деталями для особого случая», — сообщается в пресс-релизе команды «Альфа Ромео».