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Льюис Хэмилтон появится в игре Fortnite вместе со своей собакой Роско

Льюис Хэмилтон появится в игре Fortnite вместе со своей собакой Роско
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Разработчики популярной компьютерной игры Fortnite объявили о начале творческого сотрудничества с семикратным чемпионом Формулы-1 пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Помимо британского гонщика, в игре также появится его домашний питомец — собака-бульдог Роско.

В новом трейлере Fortnite были показаны кадры с настоящим Льюисом Хэмилтоном, который, минуя зеркальную комнату, оказывается в костюме и перемещается в мир «королевской битвы». Особый скин можно будет приобрести в игре начиная с 4:00 мск 18 ноября.

Отметим, что Льюис Хэмилтон не первый спортсмен, чей костюм появится в популярной игре. Свой особый дизайн уже был представлен футболистом Неймаром, теннисисткой Наоми Осакой, баскетболистом Леброном Джеймсом и другими деятелями культуры и спорта.

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