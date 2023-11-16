Хэмилтон признал болид «Ред Булл» RB19 самой доминирующей машиной эпохи

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о соперничестве с Серхио Пересом за второе место в личном зачёте сезона-2023, заявив, что считает нынешний «Ред Булл» RB19 самым доминирующим болидом поколения.

«30 очков в двух гонках… Пересу придётся провести два катастрофических уикенда, чтобы я стал вторым. На самом деле не имеет значения, буду я вторым или третьим. Несмотря на это, у нас выдаётся отличный год, учитывая тот болид, который у нас есть. Мы не думали, что будем бороться за второе место в Кубке конструкторов и преследовать, вероятно, самый доминирующий болид поколения. Я просто рад тому, где мы находимся. Половина этого сезона была лучше, чем весь прошлый год», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

В личном зачёте сезона-2023 Переса и Хэмилтона разделяет 32 очка. Отрыв «Мерседеса» от «Феррари» в Кубке конструкторов составляет 20 очков.