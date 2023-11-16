Пилот Ф-4, проигнорировавший чёрный флаг, раскаялся в своём поступке

Участник юниорской программы «Ред Булл» Энзо Делиньи, грубо нарушивший правила и проигнорировавший чёрные флаги в гонке испанской Формулы-4, извинился перед Валерио Риничеллой, которого он выдавливал с трассы в начале гонки, и другими участниками соревнований за свой поступок.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы поразмыслить над тем, что произошло в прошлое воскресенье в третьей гонке. Я не пытаюсь найти оправдания или отговорки — не останавливаться после чёрного флага было глупо, и я не понимал последствия, когда совершал эту ошибку. Я также признаю, что моя оборона против Валерио была некорректной. Я извлеку уроки и буду усердно работать, чтобы такого не повторилось вновь.

Я искренне извиняюсь перед Валерио, промоутером, федерацией, своей командой и перед всеми людьми, которых я подвёл», — написал Делиньи в своих социальных сетях.