Байден восхитился бронированным лимузином Си Цзиньпина мощностью 750 л. с.

В США состоялась встреча президента Джо Байдена и главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В гости к американскому коллеге Си приехал на лимузине китайской марки Hongqi — и Байден остался под впечатлением от автомобиля.

«Прекрасная машина», — сказал глава США, увидев лимузин. В ответ Си предложил Байдену заглянуть внутрь, после чего тот сравнил внутреннюю отделку с Cadillac, отметив, что американский автомобиль называют «Зверем».

Отметим, что лимузин Hongqi N701 — одна из новинок марки, впервые Си был замечен в этой машине в 2022 году. Точные характеристики бронированной машины неизвестны, однако предполагается, что она обладает 12-цилиндровым двигателем с рабочим объёмом шесть литров, способным выдавать мощность свыше 750 лошадиных сил. Отметим, что N701 в базовой комплектации стоит 5 млн юаней (около $ 686 тыс.) — это самый дорогой китайский автомобиль.

Добавим также, что марка Hongqi принадлежит концерну FAW Group — старейшей китайской автомобильной компании. Её первый завод был построен в 1953 году при содействии ЗИЛ и по советским чертежам. Поначалу завод производил советские машины ГАЗ-21 и ЗИС-150 (под китайскими названиями), а в 1958-м был представлен прототип Hongqi СА72 — первого автомобиля марки.