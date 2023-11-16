Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Байден восхитился бронированным лимузином Си Цзиньпина мощностью 750 л. с.

Байден восхитился бронированным лимузином Си Цзиньпина мощностью 750 л. с.
Аудио-версия:
Комментарии

В США состоялась встреча президента Джо Байдена и главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В гости к американскому коллеге Си приехал на лимузине китайской марки Hongqi — и Байден остался под впечатлением от автомобиля.

«Прекрасная машина», — сказал глава США, увидев лимузин. В ответ Си предложил Байдену заглянуть внутрь, после чего тот сравнил внутреннюю отделку с Cadillac, отметив, что американский автомобиль называют «Зверем».

Отметим, что лимузин Hongqi N701 — одна из новинок марки, впервые Си был замечен в этой машине в 2022 году. Точные характеристики бронированной машины неизвестны, однако предполагается, что она обладает 12-цилиндровым двигателем с рабочим объёмом шесть литров, способным выдавать мощность свыше 750 лошадиных сил. Отметим, что N701 в базовой комплектации стоит 5 млн юаней (около $ 686 тыс.) — это самый дорогой китайский автомобиль.

Добавим также, что марка Hongqi принадлежит концерну FAW Group — старейшей китайской автомобильной компании. Её первый завод был построен в 1953 году при содействии ЗИЛ и по советским чертежам. Поначалу завод производил советские машины ГАЗ-21 и ЗИС-150 (под китайскими названиями), а в 1958-м был представлен прототип Hongqi СА72 — первого автомобиля марки.

Материалы по теме
Фото
Премиальный китайский бренд показал флагманский суперкар — его мощность свыше 1300 л. с.
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android