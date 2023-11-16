Норрис оценил возможность повторения неудачного городского Гран-при для Ферстаппена

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Лас-Вегаса и оценил вероятность того, что на городском автодроме «Ред Булл», и в частности Макс Ферстаппен, могут выступить так же неудачно как на Гран-при Сингапура.

«Это может быть ещё одна гонка в сингапурском стиле, но маловероятно. Слишком много неизвестного и нет смысла гадать. Знаю, что вы просто хотите услышать от меня, что всегда есть шансы и возможности, присутствует вероятность дождя и тому подобное. Может быть, в какой-то момент что-то обернётся в нашу сторону — всё может пойти как угодно.

Предстоящая гонка больше напомнит Баку или Монцу, которые были определённо не лучшими для нас. Длинные прямые и низкая прижимная сила — это не то, что является нашей сильной стороной», — приводит слова Норриса Racingnews365.