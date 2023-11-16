«Он тупой или слепой?» Экс-пилот — о гоночных навыках Переса

Бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук раскритиковал пилота «Ред Булл» Серхио Переса за борьбу с Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» на Гран-при Бразилии, когда мексиканцу не удалось сохранить место на подиуме на последнем круге.

«Есть великолепный актуальный пример, которого я не понимаю. Я просто был взбешён тогда. Серхио Перес ехал за Фернандо Алонсо в Бразилии и не понимал, что Алонсо был на гораздо более быстрой траектории на дуге к длинной прямой.

Мне остаётся лишь сказать: он тупой? Он слепой? Учитывая все навыки, он не стоит своих денег. Алонсо показал, что он заходит по внешней траектории из поворота и так быстро, что Пересу даже не хватало помощи DRS для обгона, а он всё равно выбрал иную траекторию. Этого я не понимаю.

Остаётся лишь надеяться, что кто-то ещё придёт в «Ред Булл». Думаю, было бы славно, если бы Алонсо оказался в «Ред Булл», и такие слухи есть. Хоть он и отрицает их, но причина на это может быть», — сказал Штук в интервью Eurosport.