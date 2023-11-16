Хэмилтон поддержал Гран-при Лас-Вегаса на фоне недовольства гонщиков Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступил с поддержкой Гран-при Лас-Вегаса на фоне недовольства гонщиков.

Например, Макс Ферстаппен заявил, что блеск и гламур не для него, а также прокомментировал торжественную церемонию открытия Гран-при Лас-Вегаса, заявив, что гонщики были «похожи на клоунов».

«Что ж, спорт продолжает развиваться. В конечном счёте это бизнес, и я думаю, что вы по-прежнему будете видеть здесь хорошие гонки.

Просто это такая большая страна. Я думаю, что для того, чтобы по-настоящему завоевать этот рынок и привлечь сюда аудиторию, нам нужно было провести как минимум две гонки, одной было недостаточно. Это один из самых знаковых и уникальных городов, которые здесь есть, и это большое шоу, несомненно.

Возможно, трасса будет хорошей, возможно, плохой. На симуляторе она была так себе. Это, конечно, не Сильверстоун, но я думаю, что не стоит осуждать её, пока не попробуешь.

Я слышал, что многие жалуются на то, что Стефано и Liberty работают в этом направлении, но я считаю, что они делают потрясающую работу. Спорт растёт, и он будет расти ещё больше», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.