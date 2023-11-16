Расписание трансляций Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 2023 года

С 17 по 19 ноября на городской трассе состоится Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 — 22-й этап сезона-2023.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет.

Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса — 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 17 ноября

7:30. Первая тренировка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

11:00. Вторая тренировка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

Суббота, 18 ноября

7:30. Третья тренировка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

11:00. Квалификация Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

Воскресенье, 19 ноября

15:00. Гонка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1