Расписание трансляций Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 2023 года

С 17 по 19 ноября на городской трассе состоится Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 — 22-й этап сезона-2023.
Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет.
Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса — 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 17 ноября
7:30. Первая тренировка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1
11:00. Вторая тренировка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1
Суббота, 18 ноября
7:30. Третья тренировка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1
11:00. Квалификация Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1
Воскресенье, 19 ноября