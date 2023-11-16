«Битва на истощение». Албон — о борьбе с «Альфа Таури» за 7-е место Кубка конструкторов

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился мнением о борьбе за седьмое место в Кубке конструкторов в Формуле-1 с «Альфа Таури».

«Начинаем ли мы чувствовать давление со стороны «Альфа Таури»? Да, можно и так сказать. Мы по-прежнему занимаемся своим делом, и всегда концентрируемся на том, чтобы с пользой провести выходные. Очевидно, что эти ребята определённо усилили свои позиции за последние несколько гонок и становятся всё большей угрозой не только для нас, но даже для «Альпин». Поэтому было сложно от них («Альфа Таури») отбиться.

Очевидно, нам осталось провести две гонки. Между нами разница в семь очков. Мы собираемся проявить себя в этот уикенд, как нам кажется, у нас более конкурентоспособная машина, чем была в Мексике и Бразилии. Итак, посмотрим на то, что произойдёт. Но это будет битва на истощение, в которой мы будем делать всё от нас зависящее. Потому что на бумаге они немного быстрее нас», – сказал Албон на пресс-конференции перед началом уикенда на Гран-при Лас-Вегаса.