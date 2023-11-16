Даниэль Риккардо выступил с призывом из-за цен на билеты для болельщиков Формулы-1

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо в преддверии Гран-при Лас-Вегаса признался, что считает правильным сделать цены на билеты более доступными для болельщиков.

«Как и во всём остальном, нужен баланс. Я слышал, каковы были цены в начале, и прекрасно понимаю, что не каждый может себе это позволить. Поэтому я был бы рад, если бы у каждого болельщика была возможность посетить мероприятие. Очевидно, это не в моей компетенции, но мне всё равно хотелось бы, чтобы это было доступно для всех, независимо от того, какая у них работа. Было бы здорово, чтобы этот вид спорта оставался доступным для всех», — приводит слова Риккардо Motorsport Week.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: