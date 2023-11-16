Хэмилтон сообщил, что в Лас-Вегасе «Мерседес» чувствует себя увереннее, чем в Бразилии

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что трасса в Лас-Вегасе (США) лучше подойдёт болиду команды, чем на Гран-при Бразилии.

«Безусловно, уверенности больше, чем на прошлом этапе (Гран-при Бразилии). Всё равно считаю, что нас ждёт вызов, будет трудно заставить шины работать. Не сказать, что мы быстрейшие на прямых, так что придётся непросто. Посмотрим, сумеем ли мы не проигрывать много на прямых и не отстать от соперников в поворотах.

Но отмечу, что трасса не самая техничная. Надеюсь, это немного упростит нам задачу», – сказал Льюис Хэмилтон на пресс конференции перед началом уикенда Гран-при Лас-Вегаса.

Напомним, первая тренировка Гран-при Лас-Вегаса пройдёт в пятницу, 17 ноября, в 7:30 мск.