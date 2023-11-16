Даниэль Риккардо: быть трезвым в Вегасе уже что-то уникальное

Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо признался, что получает удовольствие от нахождения в Лас-Вегасе, где с 17 по 19 состоится одноимённый Гран-при.

«Конечно, здесь очень здорово. Я думаю, что быть трезвым в Вегасе уже что-то уникальное! Есть видео, в котором я упоминаю об этом [что хотел бы погоняться в Лас-Вегасе]. Кажется, я говорил это 2017 году. И вот многие люди приложили массу усилий, чтобы это произошло. Сам я ничего не делал! Здорово осознавать, что мы здесь шесть лет спустя. И мы не где-то на окраине Вегаса. Мы находимся на Лас-Вегас-Стрип. Я не знаю, но это определённо сюрреалистично. У меня такое чувство, будто мы живём в кино. Скажем так, я очень рад, что нахожусь здесь и испытываю всё это впервые. Очевидно, я думал, что у меня будет целый год перерыва в гонках, но прошло полгода, и я рад, что нахожусь здесь. Это будет что-то особенное», — приводит слова Риккардо пресс-служба Формулы-1.