Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса — 2023: пятничные тренировки, онлайн-трансляция

Сегодня, 17 ноября, на уличном трассе в Лас-Вегасе состоятся пятничные тренировки 22-го этапа сезона-2023 Формулы-1 — Гран-при Лас-Вегаса. Первая сессия свободной практики стартует в 7:30 мск, а вторая начнётся в 11:00 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший на тот момент двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте победу также одержал Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, доступные по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1