Норрис высказался о борьбе с Алонсо и Сайнсом за 4-е место в общем зачёте

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис в преддверии Гран-при Лас-Вегаса высказался о борьбе за четвёртое место в общем зачёте пилотов Формулы-1.

«Я не думаю об этом. Нужно просто выйти на трассу и сделать свою работу как можно лучше, чтобы получить наибольшее количество очков. Очевидно, Алонсо провёл хороший уикенд в Бразилии и был нашим главным соперником, так что против него всегда получаются хорошие сражения. Но есть много других парней, которые сражаются. Карлос в деле. Мы выйдем на трассу и получим удовольствие», — приводит слова Норриса FormulaPassion.

Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 17 по 19 ноября. В настоящий момент у Норриса 195 очков. Он на пятом месте. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») с 198 баллами на четвёртой позиции. Карлос Сайнс из «Феррари» на шестом месте (192 очка).