Руководитель «Макларена» высказался об обновлении болида к сезону-2024 года

Глава «Макларена» Андреа Стелла рассказал о развитии болида к сезону-2024 года.

«Скажем так, мы поставили некоторые цели, но я не могу сказать в какой области и какие. Но что я могу сказать, так это то, что мы развиваемся не только в области аэродинамики.

Справедливости ради, то, где мы будем находиться с машиной в следующем году, частично зависит от того, где мы находимся сейчас, потому что это отправная точка практически для всех.

Но это зависит от вектора развития. Вектор «Макларена» начался в июле, в значительной степени, и впереди такой длительный период, который связан только с работой над машиной следующего года», – приводит слова Стеллы Motorsport.

Ранее Стелла назвал основную причину прогресса британца Ландо Норриса.