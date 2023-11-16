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Руководитель «Макларена» высказался об обновлении болида к сезону-2024 года

Руководитель «Макларена» высказался об обновлении болида к сезону-2024 года
«Макларен»
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Глава «Макларена» Андреа Стелла рассказал о развитии болида к сезону-2024 года.

«Скажем так, мы поставили некоторые цели, но я не могу сказать в какой области и какие. Но что я могу сказать, так это то, что мы развиваемся не только в области аэродинамики.

Справедливости ради, то, где мы будем находиться с машиной в следующем году, частично зависит от того, где мы находимся сейчас, потому что это отправная точка практически для всех.

Но это зависит от вектора развития. Вектор «Макларена» начался в июле, в значительной степени, и впереди такой длительный период, который связан только с работой над машиной следующего года», – приводит слова Стеллы Motorsport.

Ранее Стелла назвал основную причину прогресса британца Ландо Норриса.

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