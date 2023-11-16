Фернандо Алонсо выступит на Гран-при Лас-Вегаса с собственным портретом на шлеме

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо презентовал шлем, в котором будет выступать на Гран-при Лас-Вегаса. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальных сетях. На шлеме присутствует изображение карты с портретом самого Алонсо.

Фото: https://twitter.com/alo_oficial

Фото: https://twitter.com/alo_oficial

Фото: https://twitter.com/alo_oficial

Фото: https://twitter.com/alo_oficial

В настоящий момент Алонсо занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 198 очков. Лидирует гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (524 очка), досрочно завоевавший чемпионство нынешнем сезоне. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (258 очков.) На третьей позиции британец Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Мерседес» (226 баллов).

Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 17 по 19 ноября.

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