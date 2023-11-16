Карлос Сайнс заявил, что календарь Формулы-1 является «перегруженным»

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что Формуле-1 стоит пересмотреть формат уикендов на фоне растущего количества этапов в Формуле-1.

«Заглядывая в будущее, конечно, нам придётся немного пересмотреть то, как мы участвуем в уикендах, потому что наши графики становятся всё более плотными. С каждым годом все становятся всё более занятыми и загруженными.

Уикенды сейчас начинаются раньше. Мы добавляем гонки в календарь, и доходит до того, что иногда всё кажется немного повторяющимся и перегруженным.

Есть вещи, которые, как мне кажется, действительно очень помогают спорту, и это хорошо – устроить шоу и сделать спорт лучше. С другой стороны, есть и другие вещи, которые почти ничего не добавляют в уикенд», – приводит слова Сайнса Autosport.