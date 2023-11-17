Первая тренировка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 отменена.

Причиной отмены тренировки стал неплотно закрытый канализационный люк на одной из прямой трассы. По предварительной информации, канализационный люк повредил машину французскому пилоту Эстебану Окону («Альпин»).

Сегодня, 17 ноября, состоится вторая тренировка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, которая начнётся в 11:00 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший на тот момент двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте победу также одержал Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.