ФИА выступила с заявлением после инцидента, из-за которого была отменена первая тренировка

Сегодня, 17 ноября, на городской трассе в Лас-Вегасе проходят тренировки очередного этапа сезона-2023. Первая свободная практика была отменена после того, как болид «Феррари» Карлоса Сайнс ударился об крышку люка на одном из участков автодрома.

Дирекция гонки объявила режим «красного флага», однако при возвращении в боксы Эстебан Окон из «Альпин» также наехал на посторонний предмет и повередил шасси. В Международной автомобильной федерации (ФИА) сделали заявление по поводу инцидента и изъянов поверхности трассы.

«Согласно проведённому исследованию, стало известно, что был разрушен бетонный каркас вокруг крышки люка. Теперь нам нужно проверить все остальные крышки люков, что займёт некоторое время — мы обсудим ситуацию с локальной командой инженеров и узнаем, сколько времени потребуется на решение проблемы. Мы будем обновлять расписание уикенда с учётом всех изменений», — заявил представитель ФИА после отмены первой тренировки.