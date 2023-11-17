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ФИА выступила с заявлением после инцидента, из-за которого была отменена первая тренировка

ФИА выступила с заявлением после инцидента, из-за которого была отменена первая тренировка
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Сегодня, 17 ноября, на городской трассе в Лас-Вегасе проходят тренировки очередного этапа сезона-2023. Первая свободная практика была отменена после того, как болид «Феррари» Карлоса Сайнс ударился об крышку люка на одном из участков автодрома.

Дирекция гонки объявила режим «красного флага», однако при возвращении в боксы Эстебан Окон из «Альпин» также наехал на посторонний предмет и повередил шасси. В Международной автомобильной федерации (ФИА) сделали заявление по поводу инцидента и изъянов поверхности трассы.

«Согласно проведённому исследованию, стало известно, что был разрушен бетонный каркас вокруг крышки люка. Теперь нам нужно проверить все остальные крышки люков, что займёт некоторое время — мы обсудим ситуацию с локальной командой инженеров и узнаем, сколько времени потребуется на решение проблемы. Мы будем обновлять расписание уикенда с учётом всех изменений», — заявил представитель ФИА после отмены первой тренировки.

Формула-1 2023. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Свободная практика 1
17 ноября 2023, пятница. 07:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:40.909
2
Нико Хюлькенберг
Haas
+2.537
3
Кевин Магнуссен
Haas
+3.352
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