В «Альпин» заявили, что на болиде Окона придётся поменять шасси

На первой свободной практике Гран-при Лас-Вегаса произошёл инцидент с участием пилота «Альпин» Эстебана Окона. Французский гонщик, возвращаясь в боксы после объявления режима «красного флага», зацепил на трассе посторонний объект и повредил шасси своего болида. В команде заявили, что вследствии произошедшей ситуации, команде предстоит по ходу уикенда поменять шасси на автомобиле Окона.

«Мы заменим шасси болиде #31 из-за повреждения, вызванного, предположительно, крышкой сливного люка на трассе», — сообщила команда «Альпин» в своих социальных сетях.

На момент остановки, сессия продолжалась 8 минут и после аварии Карлоса Сайнса из «Феррари» не возобновилась. Гран-при Формулы-1 проводится в Лас-Вегасе впервые с 1982 года.