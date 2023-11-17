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В «Альпин» заявили, что на болиде Окона придётся поменять шасси

В «Альпин» заявили, что на болиде Окона придётся поменять шасси
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На первой свободной практике Гран-при Лас-Вегаса произошёл инцидент с участием пилота «Альпин» Эстебана Окона. Французский гонщик, возвращаясь в боксы после объявления режима «красного флага», зацепил на трассе посторонний объект и повредил шасси своего болида. В команде заявили, что вследствии произошедшей ситуации, команде предстоит по ходу уикенда поменять шасси на автомобиле Окона.

«Мы заменим шасси болиде #31 из-за повреждения, вызванного, предположительно, крышкой сливного люка на трассе», — сообщила команда «Альпин» в своих социальных сетях.

На момент остановки, сессия продолжалась 8 минут и после аварии Карлоса Сайнса из «Феррари» не возобновилась. Гран-при Формулы-1 проводится в Лас-Вегасе впервые с 1982 года.

Формула-1 2023. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Свободная практика 1
17 ноября 2023, пятница. 07:30 МСК
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