Вторая тренировка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 отложена

Международная автомобильная федерация объявила, что вторая пятничная тренировка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 отложена. Это связано с событиями, произошедшими во время первой практики, когда болид «Феррари» Карлоса Сайнса получил серьёзные повреждения после наезда на один из канализационных люков на уличной трассе. Чуть позже на обломки наехала и машина Эстебана Окона из «Альпин».

Во сколько может начаться вторая практика, если она не будет отменена, не сообщается. Изначально сессия должна была стартовать в 11:00 мск.

По данным авторитетного испанского журналиста Альберта Фабреги, организаторы всё ещё хотят провести тренировку сегодня. Есть два варианта: старт в 13:00 мск и 90 минут заездов, либо 14:00 мск и 60 минут заездов. Во втором случае тренировка начнётся в три часа ночи по местному времени.