Брандл: считаю, что на сегодня заезды окончены

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный обозреватель Мартин Брандл, поделился мнением о возможности проведения второй свободной практики Гран-при Лас-Вегаса после инцидента в начале первой тренировки. Напомним, на трассе были выявлены изъяны, которые привели к тому, что болиды Карлоса Сайнса из «Феррари» и Эстебана Окона из «Альпин» были сильно повреждены.

«На этом всё. Думаю, что на сегодня, исходя из моего опыта, всё окончено. Исправить это или проверить всё остальное, дать просохнуть и убедиться, чтобы такого вновь не повторилось, — это большая работа», — приводит слова Брандла GPFans.

Отметим, что стало известно о переносе второй свободной практики Гран-при Лас-Вегаса. Есть два варианта: старт в 13:00 мск и 90 минут заездов, либо 14:00 мск и 60 минут заездов.