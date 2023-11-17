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Сайнсу разрешили поменять двигатель на Гран-при Лас-Вегаса без штрафов

Сайнсу разрешили поменять двигатель на Гран-при Лас-Вегаса без штрафов
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Сегодня, 17 ноября, на городской трассе в Лас-Вегасе начался очередной этап Формулы-1 сезона-2023. В ходе первой свободной практики пилот «Феррари» Карлос Сайнс задел своим болидом повреждённый канализационный люк на трассе, что вывело из строя элементы его автомобиля. Команде предстоит заменить детали двигателя и кокпит болида Сайнса.

Согласно решению Международной автомобильной федерации (ФИА) двигатель внутреннего сгорания, часть, отвечающая за хранение энергии и контрольная электроника могут быть заменены на болиде Сайнса по ходу уикенда без применения различных штрафов.

Начало второй свободной практики Гран-при Лас-Вегаса было отложено. На трассе ведутся работы по устранению возможных проблем.

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