Обозреватель Формулы-1 подробно рассказал об инциденте в первой тренировке ГП Лас-Вегаса

Французский обозреваль Формулы-1 Жульен Фебро рассказал о подробностях инцидента, произошедшего в самом начале свободной практики Гран-при Лас-Вегаса. вследствие которого были критически повреждены болиды «Феррари» Карлоса Сайнса и «Альпин» Эстебана Окона.

«Первым, кто проехал по небольшой крышке сливного отверстия на прямой, был Александер Албон. Это привело к тому, что крышка поднялась и вылетела из пазов. Следом за ним был Карлос Сайнс, который подцепил эту крышку и проехался по ней, повредив батарею на своём болиде. Потом крышка оказалась полностью оторвана и отброшена на несколько метров дальше.

Далее проехал «Альпин» Эстебана Окона, который критически повредил днище болида и шасси. Последствия для трассы таковы: на трассе будут исследованы 40 других люков, таких же, как и повреждённый. Организаторы начали процесс снятия люков с земли и заполнения дыр цементом и смолой», — сообщил Февро в соцсети X (ранее Twitter).