Вольф: нельзя так говорить об этапе, задающем новый стандарт, после одного сорванного люка

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заступился за организаторов Гран-при Лас-Вегаса, где сегодня, 17 ноября, проходят свободные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона-2023. Напомним, во время первой свободной практики болид «Феррари» Карлоса Сайнса ударился о крышку одного из сливных люков, расположенных на трассе.

«Это не бельмо на глазу. Это вообще ничего. Сейчас вечер четверга, у нас не состоялась одна свободная практика. Они задраят люки, и никто не будет про это говорить уже завтра утром. Это просто смешно. Абсолютная нелепость. Как вы можете говорить так про этап, который задаёт новые стандарты, после одного чёртового незадраенного люка?!

Мы говорим о чёртовом канализационном люке в первой практике! Отдайте должное людям, которые в принципе сделали этот этап возможным. Людям, которые сделали наш вид спорта крупным как никогда. Вы вообще когда-либо говорили о ком-то что-то хорошее, писали доброе слово?

Вам следует рассказать обо всех участниках этапа. Liberty Media проделала потрясающую работу. Нам не стоит жаловаться лишь потому, что крышка люка оторвалась. Болид сломан, Карлоса очень жаль. Могло быть опасно, и ФИА вместе с организаторами необходимо всё проанализировать и гарантировать, что подобное не повторится. Однако речь не идёт о чём-то критическом для вечера четверга. В любом случае никто не смотрит заезды столь ранним утром по европейскому времени», — приводит слова Вольфа после сессии Total Motorsport.