ФИА обновила решение по замене элементов на болиде Сайнса — пилота оштрафуют на 10 позиций

Сегодня, 17 ноября, на городской трассе в Лас-Вегасе начался очередной этап сезона-2023. На первой свободной практике произошёл инцидент, связанный с посторонним предметом, вследствие которого Карлос Сайнс из «Феррари» повредил свой болид. Известно, что ему придётся заменить некоторые элементы машины.

«Учитывая отчёт технического делегата ФИА, согласно которому детали на болиде Сайнса были повреждены из-за воздействия постороннего объекта, учитывая заявку участника, просившего опустить правило штрафа и учитывая позицию представителей команды, директор департамента ФИА по одноместным автомобилям изучил видеодоказательства, заявку команды и определение стюардов о том, что повреждения были вызваны необычными непредвиденным обстоятельствами, и постановил, что правила должны быть исполнены так, как указано изначально.

Хотя стюарды и решили, что правила могут быть опущены в таких обстоятельствах, директив, позволяющих сделать это, нет. Участникам напомнили, что они могут подать апелляцию в отведённые сроки. Решение стюардов было принято независимо от ФИА и основано исключительно на релевантных правилах, руководствах и доказательствах», — сообщается на официальном сайте ФИА.

Как стало известно, Карлос Сайнс потеряет 10 мест на стартовой решётке.