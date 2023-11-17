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Крофт заявил, что «Мерседес» не позволил бы Сайнсу не получить штраф. В команде ответили

Крофт заявил, что «Мерседес» не позволил бы Сайнсу не получить штраф. В команде ответили
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Сегодня, 17 ноября, на Гран-при Лас-Вегаса проходят тренировочные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона-2023. В первой свободной практике Карлос Сайнс из «Феррари» сильно повредил свой болид, наехав на отлетевшую крышку одного из канализационных люков, находящихся на трассе.

В эфире Sky Sports комментатор Дэвид Крофт заявил, что как минимум одна команда, которой, как потом оказалось, является «Мерседес», отказала бы в возможности принять специальное определение, необходимое для того, чтобы на болид Сайнса установили новую батарею без назначения штрафа.

В свою очередь представители «Мерседеса» сказали другому журналисту Теду Кравицу, что распускаемые на эту тему слухи — спекуляция. При этом они подчеркнули, что штраф должен был применён, потому что нельзя игнорировать правила.

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