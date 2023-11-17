В США показали аналог Tesla Cybetruck — он быстрее и выносливее

Американская компания Aitekx в рамках автосалона в Лос-Анджелесе представила электромобиль RoboTruck 1T, который внешне очень похож на Tesla Cybertruck, однако превосходит его по скоростным характеристикам.

Aitekx RoboTruck 1T Фото: Aitekx

Так, по заявлению создателей, максимальная скорость RoboTruck 1T — 265 км/ч, в то время как Tesla Cybetruck в комплектации с тремя электромоторами способна разгоняться лишь до 210. В то же время до 60 миль/час (96,5 км/ч) новинка от Aitekx разгоняется за 3,5 секунды, что быстрее заднеприводного Cybertruck и версии с двумя моторами, но медленнее трёхмоторной машины от Tesla, у которой этот показатель заявлен на уровне 2,9 секунды.

Aitekx RoboTruck 1T Фото: Aitekx

Кроме того, в Aitekx отмечают, что на одном заряде батареи RoboTruck 1T способен проехать 885 километров, в то время как у Cybertruck запас хода не превышает 800 километров.

Aitekx уже принимает предзаказы на автомобиль, а в продаже он должен появиться в 2025 году.